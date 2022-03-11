«Тоже к бабушке уехал?»: на Фадеева обрушились хейтеры за его беззаботное фото из теплого местечка

Композитор не стал разглашать место своего пребывания, но на опубликованном снимке он одет по-летнему.

Максим Фадеев сообщил, что возобновляет работу своего музыкального лейбла на территории России. Напомним, в 2019 году он закрыл MALFA, устав от постоянных дрязг с артистами.

Многие поклонники композитора и продюсера были обрадованы этим фактом, тем более на фоне того, что европейские лейблы стали сбегать из нашей страны из-за ее позиции на Украине.

Однако в то же время Фадееву пришлось хлебнуть немало хейта. Артист поделился в личном блоге счастливым фото из теплого местечка с зеленой травкой. Где он запечатлелся, осталось тайной, но по снимку понятно, что это, скорее всего, даже не юг России, где тоже сейчас довольно прохладно. Многие подписчики сочли, что это Бали.

К слову, только самые внимательные из них заметили, что на снимке Фадеев выглядит намного полнее, чем сейчас, и, скорее всего, это архивное фото.

«Тоже к бабушке в Израиль уехал?», «Все уехали…», «Денег нагребли — и бежать», «Неуместно, улыбка не всегда украшает», — написали пользователи Сети в комментариях.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.