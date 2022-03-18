«С чистого листа»: Малькова увезла детей мужа Макеевой в Майами

После развода с Романом Мальковым, который в мае прошлого года стал мужем Анастасии Макеевой, Светлана Малькова осталась жить в Словении. Художница сама растит троих детей, дает уроки рисования, в том числе онлайн, и судится с бывшим мужем.

Накануне Светлана в своем телеграм-канале сообщила о том, что увезла детей в Майами. Кадрами, сделанными в одной из высоток на берегу Атлантического океана, она поделилась с подписчиками.

«С чистого листа», — написала Малькова.

Пользователи Сети порадовались за многодетную маму.

Напомним, старший сын Романа и Светланы, 17-летний Андрей, в апреле прошлого года переехал к отцу и мачехе в Москву. Он не поддерживает контакт с родной мамой.

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