Адвокат Светланы Мальковой: «Андрей вернулся из Турции и продолжил учебу»

Юлия Вербицкая-Линник отметила, что события из соцсетей Анастасии Макеевой расходятся с реальностью.

Актриса Анастасия Макеева недавно поделилась радостной новостью – она вместе с семьей перебралась на зимовку в Турцию. Актриса купила двухуровневую квартиру недалеко от моря и теперь наслаждается мягким климатом и отличным видом со своего балкона.

Вместе с ней на зимовку отправился ее муж Роман Мальков и его старший сын Андрей.

Стоило Андрею появиться в соцсети мачехи, как снова возник логичный вопрос: парень бросил учебу? Вопрос обучения подростка стоит со времен 1 сентября, когда начался новый учебный год.

Адвокат матери Андрея, Светланы Мальковой, рассказала, какой информацией располагает ее доверительница. По словам Юлии Вербицкой-Линник, подросток уже вернулся из Турции. А новости из соцсетей актрисы запаздывают и не соответствуют действительности.

«Сейчас особых новостей относительно взаимоотношений Светланы, Романа и их детей — нет. В суде идет рассмотрение наших споров. По поводу Андрея у нас противоречивая информация. По тем сведениям, которые есть, он уже вернулся в Россию и продолжает учиться в своем колледже», — рассказала Teleprogramma.pro адвокат.

Она отметила, что в общении Светланы и сына есть подвижки. Если раньше Андрей делал много резких заявлений в адрес матери и не общался с ней, то теперь в семье устанавливается теплая атмосфера.

«Светлана не раз говорила Андрею, что он может вернуться домой, и она поможет ему подготовить все документы, чтобы продолжить обучение. Сейчас дело сдвинулось с мертвой точки, Андрей стал общаться с мамой. Но на публике он продолжает делать резкие заявления. Во всей этой истории много игры и фальши. Мы не знаем, знает ли Роман, что сын общается с мамой. Скорее всего, знает. Но для Светланы это не важно, она не обсуждает отношения Романа и Анастасии. Для нее важно то, что отношения с сыном налаживаются. Светлана не раз говорила, что оставляет для Андрея открытую дверь», — заключила наша собеседница.

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