«Ты в болоте»: Малькова вновь высказалась в адрес Макеевой

Бывшая жена нового мужа Анастасии Макеевой Светлана Малькова считает, что актриса разрушила ее семью. С Романом художница прожила 17 лет и родила ему четырех детей. А в прошлом году бизнесмен женился на звезде театра и перебрался в Москву.

«Ох, Настя… Когда я была ребенком, мы часто произносили фразу «ты в болоте, я на самолете» во время катания на качелях, скоро эта фраза будет актуальна», — написала Малькова в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Малькова рассказала, что бывший муж не может платить алименты, так как остался без работы. Об этом он заявил в личной переписке с бывшей женой. Скриншот ее Светлана опубликовала в своем телеграме, который создала специально для того, чтобы обсуждать с подписчицами бывшего мужа и его нынешнюю жену, актрису Анастасию Макееву.

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