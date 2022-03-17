А Пресняков за клавишами: Подольская в джинсах скинни спела с годовалым сыном на руках

Наталья Подольская является выпускницей «Фабрики звезд». Она не скрывает, что любит выступать на сцене. Певица обладает сильными вокальными данными. Также она следит за фигурой. Артистка предпочитает выглядеть женственно.

Уже длительное время она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У пары подрастают дети: шестилетний сын Артемий и годовалый сын Иван.

Еще месяц назад Подольская регулярно ездила на съемки и выступала на сцене. Порой ее сопровождал муж. Певица отметилась в ярких нарядах. А вот 17 марта она устроила домашний концерт. Артистка исполнила свой новый трек «Мама».

Она предстала в джинсах скинни и принтованной рубашке. За клавишами расположился Пресняков. В какой-то момент к ним подбежал младший наследник. Наталья взяла Ивана на руки. Малыш был в бежевых брюках и футболке. Он с интересом слушал песню.

«Я тоже плакала , когда первый раз ее услышала в демоверсии. Поэтому и взяла ее в свой репертуар», — призналась звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. многие осыпали пару комплиментами. «Очень трогательная песня!», «Какая вы милая», «Наташа, какие вы с Володей позитивные и настоящие люди! Таких, как вы, — единицы! », «Иван так подрос», «Какой красивый сын», «Вы выглядите прелестно», — прокомментировали пост подписчики.

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