«Самая любимая вещь в гардеробе»: Стеша Маликова похвасталась модным образом с жакетом и джинсами

Дочка Дмитрия Маликова раскрыла секрет, какие джинсы выбрать, чтобы они смотрелись расслабленно и стильно на фигуре.

Стеша Маликова уже давно окончила МГИМО. Она раньше переживала за экзамены в школе, но в итоге была примерной студенткой. А теперь дочка Дмитрия Маликова занимается развитием своего бизнеса. Она запустила бренд одежды и стала заниматься собственным шоурумом. Обычно наряды из новых коллекций она носит сама. Ей нравятся как брючные костюмы, так и романтические платья.

На днях Стеша решила поделиться советом. Она показала, как носить кожаные шорты. Также модница раскрыла свою фишку. Она предпочитает открывать либо верх, либо низ в образе, тогда он выглядит сдержанно, но с шиком.

А теперь юная бизнеследи облачилась в рваные джинсы и черный приталенный жакет с акцентными пуговица. Маликова подчеркнула свою стройную фигуру. Она снова дала совет.

«Самая любимая вещь в гардеробе. Каждый раз, когда хочется выглядеть красиво, этот жакет приходит на помощь. С джинсами расслабленного силуэта ( берем на 1-2 размера больше)», — рассказала Стеша.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие осыпали ее комплиментами. Юная модница получила много положительных отзывов. «Ну что за красавица», «Ой, я теперь хочу новые джинсы», «Круто смотритесь», «Стеша, вам все идет», «Ну такой худенькой можно джинсы и больше», «Так еще стройнее», «Жакет роскошный», «Выглядите дорого», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале