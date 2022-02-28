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Точь-в-точь Диана: Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на публике с подросшим сыном

Старший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон вместе с родителями отметился на спортивном мероприятии. Он был в стеганом пуховике.

Точь-в-точь Диана: Кейт Миддлтон и принц Уильям появились на публике с подросшим сыном
Кейт Миддлтон. Фото: Globallookpress.com

Кейт Миддлтон является женой принца Уильяма. Многие в Британии восхищаются не только гармоничными отношениями супругов, но и элегантностью самой герцогини Кебриджской.

Она подарила мужу троих детей. Принцу Джорду уже девять лет, а принцессе Шарлотте семь. Младшему сыну Луи всего четыре года. Обычно пара редко берет с собой детей на разные мероприятия. Лишь иногда пара делится их успехами в учебе.

Но на днях Миддлтон вышла в свет не только с мужем, но и со старшим сыном. Они побывала на матче по регби. Примечательно, что герцогиня и принц Уильям болели за разные команды.

На лондонском стадионе «Твикенхэм» состоялся поединок Кубка шести наций. После того, как принц Гарри уехал жить в США, сложил королевские обязанности и отказаться от патронажей, Миддлтон приняла патронаж Английской футбольной лиги.

Она появилась на публике в узких брюках и пальто с модным принтом pied-de-poule. Лук дополнили туфли на каблуке. А вот принц Джордж предстал в стеганом пуховике и черных брюках.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с сыном принцем Джоржем. Фото: Globallookpress.com

Поклонники удивились тому, как юный Джордж похож на свою знаменитую бабушку — принцессу Диану. Добавим, что принц Джордж играет в регби в школе. Однако он затруднился ответить, за кого болеет. «Как возмужал», «В нем столько черт от Дианы», «Очень похож на бабушку Диану», «Какой красивый юный принц», «Классные все», «Кейт очень элегантная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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Британская королевская семьяЗвездный стильКейт Миддлтонмода и стильпринц ДжорджПринц Уильям