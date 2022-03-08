«Так едко и весело»: Богомолов записал видеоролик из театра на фоне слухов об эмиграции

Режиссер отреагировал на сообщения, что покинул Россию вслед за Ксенией Собчак.

Ксения Собчак уже почти три года счастлива в браке с Константином Богомоловым. Телеведущая даже признавалась, что не против завести ребенка с новым избранником.

От первого брака с Максимом Виторганом у нее есть сын Платон. В начале года звездная семья уже отдохнула в Куршевеле, а потом пара путешествовала по Аргентине. Поэтому многие удивились, когда в конце февраля у телеведущая снова уехала из России.

Сама Ксения подчеркнула, что у ее сына начались каникулы, поэтому она решила не отменять поездку даже на фоне того, что Россия проводит специальную операцию на Украине. Однако вскоре появились кадры из Израиля, что спровоцировало слухи об эмиграции звезды.

Также СМИ писали, что решил уехать вслед за женой и Богомолов. Но 8 марта он прервал молчание и даже снял видео в театре, в качестве доказательства.

«На фоне участившихся слухов о чьей-то эмиграции спешим сообщить. Игорь Витальевич, какое сегодня число?» — сказал режиссер. «Сегодня 8 марта 2022 года», — ответил Игорь Миркурбанов. «Международный женский день, с которым спешим поздравить всех причастных. И мы играем „Бесов“ сегодня. И ваш покорный судья тоже играет сегодня. Это Дворец на Яузе. Это Лариса Ломакина. С этой площадкой практически прощаемся, так как почти готова историческая сцена, все там завершается. Скоро будем переезжать», — пояснил Константин.

На его пост сразу отреагировала Собчак. Она оценила его умение хорошо изъяснятся.

«Обожаю. Бред, конечно, комментировать всегда как-то странно, но только у тебя получается это так едко и весело», — написала телеведущая.

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