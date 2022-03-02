«У ребенка каникулы»: Собчак улетела с подросшим сыном Платоном из России

Телеведущая пояснила, что не эмигрирует. Она решила не отменять запланированный отпуск, который пообещала сыну.

Ксения Собчак уже давно стала популярной телеведущей. Большую часть жизни она работает на телевидении. Ксения не только ведет премии и концерты. Она не скрывает, что зачастую берет интервью у знаменитостей.

Ксения также стала одной из первых, кто стал пристально следить за тем, как Россия проводит специальную операцию на Украине. Но 2 марта появились слухи, что она покидает страну.

Собчак поспешила объяснить, что уезжает с сыном Платоном в отпуск. Она подчеркнула, что не намерена эмигрировать. Более того, телеведущая добавила, что у нее нет яхт и другого гражданства. При этом Константин Богомолов остался в Москве, чтобы продолжить работать.

«Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, давно запланированный (обещания — даже ребенку — надо исполнять). Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, „тупичков“ и яхт. Муж в Москве — приходите завтра на его „Дядю Леву“, он там играет. Репетирует и готовит театр к открытию. Мы не можем никак повлиять на то, что происходит, мы можем только работать. И не истерить. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок», — написала звезда.

Поклонники отметили, что Ксения не первая, кто не отменяет отпуск. Ксения Бородина с дочками улетела в Дубай, а жена Дмитрия Диброва уже больше недели отдыхает с детьми на Мальдивах.

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