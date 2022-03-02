«У ребенка каникулы»: Собчак улетела с подросшим сыном Платоном из России

Ксения Собчак уже давно стала популярной телеведущей. Большую часть жизни она работает на телевидении. Ксения не только ведет премии и концерты. Она не скрывает, что зачастую берет интервью у знаменитостей.
Ксения также стала одной из первых, кто стал пристально следить за тем, как Россия проводит специальную операцию на Украине. Но 2 марта появились слухи, что она покидает страну.
Собчак поспешила объяснить, что уезжает с сыном Платоном в отпуск. Она подчеркнула, что не намерена эмигрировать. Более того, телеведущая добавила, что у нее нет яхт и другого гражданства. При этом Константин Богомолов остался в Москве, чтобы продолжить работать.
«Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе, и мы летим в отпуск, давно запланированный (обещания — даже ребенку — надо исполнять). Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, „тупичков“ и яхт.
Муж в Москве — приходите завтра на его „Дядю Леву“, он там играет. Репетирует и готовит театр к открытию. Мы не можем никак повлиять на то, что происходит, мы можем только работать. И не истерить. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок», — написала звезда.
Поклонники отметили, что Ксения не первая, кто не отменяет отпуск. Ксения Бородина с дочками улетела в Дубай, а жена Дмитрия Диброва уже больше недели отдыхает с детьми на Мальдивах.
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