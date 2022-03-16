«Она резала колбасу»: названа причина затянувшегося развода Петросяна и Степаненко

Почти четыре года делят совместно нажитое имущество 68-летняя Елена Степаненко и 76-летний Евгений Петросян. Еще недавно казалось, что конец близок — летом суд вынес решение по делу. Однако, оно не устроило Елену Григорьевну, представители артистки подали сразу три апелляционные жалобы.

Адвокат Петросяна Сергей Жорин считает, что бывшая супруга комика специально затягивает процесс. По его словам, складывается впечатление, что Степаненко собралась жить вечно.

«Мы сидели на кухне. Степаненко резала колбаску, всех угощала. И мы проговаривали в таком мирном формате, как это все можно урегулировать. Договорились встретиться в очередной раз. Они отменили встречу. И выяснилось, что за неделю до этого они уже подали иск в суд. Поступили вероломно», — сказал Жорин «Пятому каналу».

При этом Жорин подчеркнул, что новая оценка имущества затянется еще на несколько лет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.