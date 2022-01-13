Длинные ресницы, темные локоны: Брухунова запечатлела подросшего сына Петросяна за домашним столом

Татьяна Брухунова является помощницей Евгения Петросяна. Но после того, как артист расстался с Еленой Степаненко, прожив с ней 33 года. Примечательно, что это был уже четвертый брак у юмориста.

А вот теперь он счастлив в браке с Брухуновой. Первое время они не говорили о своих отношениях, но потом не только тайно сыграли свадьбу, но и завели ребенка. Избранница подарила артисту сына Вагана.

У Петросяна от первого брака есть дочка Виктория, которая живет в США. Она родила сыновей Марка и Андрея. О своих внуках юморист рассказывает не часто. Брухунова тоже оберегает их сына, но время от времени демонстрирует фото с ним.

Она наряжает его для прогулок и любит с ним играть. А вот 13 января Татьяна поделилась умилительным видео. Мальчик сидела за столом и задувал свечку на тортике. День рождения у него только в марте, но родители балуют его сладостями.

Поклонники восхитились тем, как подрос Ваган. У него уже длинные ресницы и густые темные волосы. Он улыбался, когда задувал свечку.

«Ваган, как же быстро растешь», «Смешной какой», «Божечки! Какой Вагаша классный», «Серьезный парень», «Какая прелесть!», «Молодец, красотулечка! Реснички черные, выразительные!», «Какой хорошенький малыш», «Очень сладкие щеки», — прокомментировали пост подписчики.

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