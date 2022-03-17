«Здесь мне 26 лет»: Игорь Николаев показал съемки «Утренней почты» в 1986 году в Крыму

Как отметил композитор, тогда было беззаботное время.

Композитор Игорь Николаев в «Телеграм» разместил архивное видео, которое было снято в 1986 году в Крыму.

«Южный берег Крыма. 1986 год. Съемки «Утренней почты» в Крыму — как тогда называли, «всесоюзной здравнице». Беззаботное время! Здесь мне 26 лет». Игорь Николаев

Отметим, что Игорь Николаев женат на певице Юлии Проскуряковой. Свадьбу они сыграли в 2010 году. У пары есть совместная дочь Вероника, появившаяся на свет в 2015 году.

Добавим, что второй женой Игоря Николаева была певица Наташа Королева. Они были вместе с 1992 по 2001 год. В этом союзе общих детей на свет не появилось.

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