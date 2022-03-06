Новости шоу-бизнеса: Пугачева и Галкин уехали из России, куда пропала Королева, кем заменили Меладзе

Главные новости из мира звезд 5 марта – в обзоре Teleprogramma.pro.

Алла Пугачева и Максим Галкин уехали из России. Накануне супругов с детьми Лизой и Гарри заметили в аэропорту. Тем временем, фанаты потеряли Наташу Королеву. Уже много дней артистка не выходит на связь.

Валерий Меладзе не выступит на концерте в Барвихе, а экс-жена Аршавина сделала новый нос. Об этих и других новостях из мира шоу-бизнеса, которые 5 марта читали активнее всего, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе со своими двойняшками Лизой и Гарри покинули Россию. Накануне они были замечены в одном из московских аэропортов.

Куда направилась семья – неизвестно. В Сети предполагают, что они улетели в Юрмалу, Майами или на Кипр.

Ни Примадонна, ни Максим Галкин никаких комментариев по этому поводу не дают и вообще не выходят на связь.

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Куда пропала Наташа Королева

Наташа Королева пропала из соцсетей. Певица не выходит на связь с тех пор как на Украине началась спецоперация.

В Сети обсуждают три варианта «исчезновения» артистки. Она могла приболеть, улететь в США, где живет ее мама Людмила Порывай или просто устроить детокс от соцсетей.

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Валерия Меладзе заменили на концерте в Барвихе

Валерий Меладзе не выступит 8 марта на концерте в Барвихе Luxury Village. Его заменят другие известные исполнители — Юрий Антонов и Александр Серов.

Организаторы обратили внимание, что поклонники творчества музыканта стали сдавать билеты на выступление. Причина в том, что многие не согласились со словами музыканта относительно событий в Донбассе.

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Экс-жена Аршавина Алиса Казьмина сделала новый нос

На днях экс-жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина сделала себе новый нос. Журналист и многодетная мама перенесла пластическую операцию, результатом поделилась в своем инстаграме.

Также Алиса сообщила, что это не окончательный вариант. Впереди ее ждет еще одна операция.

Иван Ургант отписался от друзей в инстаграме

Телеведущий Иван Ургант по неизвестным причинам отписался в инстаграме от всех своих друзей. На данный момент он не подписан вообще ни на кого. Что происходит с телеведущим – непонятно.

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Ранее стало известно, что из эфирной сетки Первого канала убрали шоу «Вечерний Ургант» на неопределенный срок.

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