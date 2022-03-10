Игорь Николаев поздравил Александра Зацепина с 96-летием

Композитор вспомнил, как мэтр научил его нескольким упражнениям в йоге.

Легендарный композитор Александр Зацепин празднует 96-летие. Мэтр, напомним, написал культовые песни к советским фильмам «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука» и другие.

С днем рождения Зацепина поздравил певец и композитор Игорь Николаев. Артист поблагодарил коллегу за талант.

«Сколько поколений нашего огромного и, казалось бы, нерушимого Союза республик свободных — СССР насвистывало мелодии и напевало песни из «Бриллиантовой руки» и «Кавказской пленницы», из «Земли Санникова» и «Ивана Васильевича»! А какие песни для Аллы Пугачевой! А «31 июня»!» — написал Николаев в «Инстаграме».

Певец также вспомнил, как Зацепин научил его нескольким движениям в йоге.

«Я повторить, конечно, их не смогу, но запомнил и буду время от времени стремиться!» — добавил Николаев.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.