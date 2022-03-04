Наташа Королева уже неделю не выходит на связь с поклонниками

Поклонники певицы Наташи Королевой обеспокоены: уже несколько дней в начале марта 48-летняя заслуженная артистка РФ не дает о себе знать — ни в Интернете, ни в реальности.

В последний раз очевидцы видели исполнительницу на записи очередного выпуска шоу «Две звезды. Отцы и дети», где она участвует вместе со своим сыном Архипом. А затем певица пропала с радаров: перестала делать посты в Instagram и общаться с поклонниками. Все это настораживает, ведь обычно звезда была очень активна в социальных сетях.

В конце февраля Королева, как и многие артисты, сообщила подписчикам, что завела профиль в Telegram (на случай если Instagram перестанет работать в России). Но в популярном мессенджере Наташа только поздоровалась и больше ничего не публиковала. С тех пор прошло уже шесть дней, а одна из самых онлайн-активных звезд российской эстрады не дает о себе знать.

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Поклонники подозревают, что «молчание» певицы связано с ситуацией на Украине, откуда она родом. В отличие от многих других артистов, Королева пока так и не выразила своего отношения к спецоперации российских войск по защите Донбасса. Вероятно, Наташа не хочет занимать чьей-либо стороны — пока звезда не высказалась, остается только догадываться, что у нее на уме.

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