«Боль»: Светлана Лобода прикрыла лицо и высказалась о происходящем с Мальты

Певица Светлана Лобода в «Телеграм» разместила фотографию, на которой запечатлена на Мальте. При этом она прикрывает свое лицо.
«Боль», — подписала она кадр и не оставила каких-то других пояснений.
Отметим, что недавно выяснилось о наличии гражданства Мальты у Светланы Лободы. Именно в этой небольшой европейской стране она и находится в последнее время.
Напомним, что Светлана Лобода отменила все свои ближайшие концерты. Так в начале марта она должна была выступить на «Минск-Арене». Это выступление не состоялось.
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