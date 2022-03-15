В обмен на инвестиции: как Светлана Лобода умудрилась стать за короткий срок гражданкой Мальты

Певица Светлана Лобода, как недавно выяснилось, променяла украинское гражданство на паспорт Мальты. При этом удивляться этому в общем-то не стоит.

Ранее в интервью с журналистами Светлана Лобода говорила, что у нее есть недвижимость в Европе. При этом страну, где обосновалась, она называть тогда отказывалась.

Скорее всего, Светлана получила гражданство Мальты в обмен на инвестиции. Она просто-напросто «купила» себе европейский паспорт. Для этого необходимо приобрести недвижимость на острове. Стоимость дома или апартаментов должна составлять от 700 тысяч евро. Светлана Лобода вложила как минимум 600 тысяч евро в экономику страны.

Также Лобода, скорее всего, отдала на благотворительные пожертвования на Мальте не менее десяти тысяч долларов. Это тоже обязательное условия для гражданства. Для украинки это — сущий пустяк, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что по законам Мальты подать на гражданство страны можно через три года после покупки недвижимости в этой стране. Если же сумма вложений в местную экономику превышает 750 тысяч евро, то можно оформить все документы и через год.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.