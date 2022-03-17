«Восемнадцать раз исполнял песню «Шарманка» перед Кучмой»: Садальский — о званиях Баскова

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» заявил, что музыкант Николай Басков в свое время «целовал в засос» певицу Верку Сердючку. Сейчас, как считает Садальский, Басков поливает грязью украинского певца Андрея Данилко.

По словам Садальского, в 2004 году Басков ездил с гастролями по Украине. Он вымаливал в Крыму звание народного артиста этой страны у президента Леонида Кучмы. В те годы Баскова как раз выгнали из Большого театра, и он искал хоть какой-то поддержки.

«Взял измором. Восемнадцать раз на сцене исполнял песню «Шарманка» перед Кучмой, выпрашивая и напоминая, что мама была чистой украинкой, нося фамилию Еременко. Обессилив от приставаний «банного листа», прилипшего к сцене и охране, президент дал команду на оформление документов». Станислав Садальский

Ранее Николай Басков открыто поддержал спецоперацию России в Донбассе. Он заявил, что Россия не начинает войны, а их заканчивает.

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