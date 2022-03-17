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«Восемнадцать раз исполнял песню «Шарманка» перед Кучмой»: Садальский — о званиях Баскова

По словам актера, таким образом музыкант «вымаливал» народного артиста Украины.

«Восемнадцать раз исполнял песню «Шарманка» перед Кучмой»: Садальский — о званиях Баскова
Станислав Садальский. Фото: Globallookpress.com

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» заявил, что музыкант Николай Басков в свое время «целовал в засос» певицу Верку Сердючку. Сейчас, как считает Садальский, Басков поливает грязью украинского певца Андрея Данилко.

Николай Басков
Николай Басков. Фото: Globallookpress.com

По словам Садальского, в 2004 году Басков ездил с гастролями по Украине. Он вымаливал в Крыму звание народного артиста этой страны у президента Леонида Кучмы. В те годы Баскова как раз выгнали из Большого театра, и он искал хоть какой-то поддержки.

«Взял измором. Восемнадцать раз на сцене исполнял песню «Шарманка» перед Кучмой, выпрашивая и напоминая, что мама была чистой украинкой, нося фамилию Еременко. Обессилив от приставаний «банного листа», прилипшего к сцене и охране, президент дал команду на оформление документов».

Станислав Садальский

Ранее Николай Басков открыто поддержал спецоперацию России в Донбассе. Он заявил, что Россия не начинает войны, а их заканчивает.

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Леонид КучмаНиколай БасковПесня "Шарманка"Станислав СадальскийУкраина