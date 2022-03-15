Новости шоу-бизнеса: сколько стоит замок Пугачевой, сбежавший в Израиль Галкин прервал молчание, Басков высказался о судьбе украинских звезд

Все главные новости про звезд, которые 14 марта больше всего интересовали читателей сайта.

Замок уехавших из России Аллы Пугачевой и Максима Галкина стоит как целый остров в море, Ксению Собчак травят за то, что она русская, Алена Рапунцель, наконец, родила второго ребенка, а Филипп Киркоров раскрыл свою кличку, которую получил за брак с Аллой Пугачевой. Об этом и не только — в подборке главных новостей минувших суток.

Галкин прервал молчание

Максим Галкин и Алла Пугачева тайно и молча покинули страну. Позже примадонна все-таки вышла на связь и подтвердила, что улетела за границу, но не в эмиграцию.

Молчал до последнего ее муж Максим Галкин. Выдержав несколько дней, муж Аллы Пугачевой все-таки вступил в перепалку с подписчиками, заявив, что он не боится потерять популярности и своих денег.

«Ничего, я перед зеркалом выступлю», — заявил в личном блоге Галкин.

Звезда «Дома-2 «Алена Рапунцель родила

25-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель долго ждала, когда, наконец, родит. У нее пошел уже десятый месяц, она переходила неделю от даты предполагаемых родов. Поэтому не обошлось без стимуляции.

14 марта сын Рапунцель появился на свет. Об этом молодая мамочка сообщила подписчикам в Сети. Малыш стал вторым ребенком блогерши.

Сколько стоит замок Пугачевой и Галкина

Пока Алла Пугачева и Максим Галкин обживаются в Израиле, в России на их роскошный замок уже начался спрос – нашлись желающие купить особняк, появились предложения, что можно в нем открыть.

На фоне повышенного спроса к объекту недвижимости Пугачевой риелторы подсчитали его стоимость. Оказалось, что роскошный дом площадью 2300 квадратных метров с земляными угодьями в один гектар обойдется покупателю в 10 миллионов долларов. Если в рублях, то это 1 миллиард 150 миллионов по сегодняшнему курсу.

Басков о бывших украинских друзьях Данилко и Барских

Николай Басков высказался об украинских звездах, таких как Андрей Данилко, Макс Барских, Потап и Настя, Лобода, которые зарабатывали миллионы в России и назывались друзьями многим местным коллегам. Они после начала спецоперации по защите Донбасса начали оскорблять нашу страну и ее граждан. Певец убежден, что назад им путь отрезан.

«Я уверен, что уже принимаются меры для того, чтобы эти артисты не звучали в эфире, чтобы их клипы не крутились. Все рассудит время. Но сегодня все очень остро», — высказался артист.

Собчак травят за то, что она русская

Телеведущая Ксения Собчак много пишет и снимает про спецоперацию на Украине, которую Россия проводит, защищая Донбасс. Журналистка столкнулась с настоящей ненавистью не только в адрес своей Родины, но и лично к себе просто потому, что русская.

«Единственное, что мы реально можем сделать, — это оставаться людьми. Проявлять милосердие, спасать и помогать тем, кому можешь, не ненавидеть тех, кто шлет тебе проклятия и ненавидит тебя просто за графу в паспорте «родился в России», — написала звезда в микроблоге.

Киркоров раскрыл свою кличку времен женитьбы на Пугачевой

Филипп Киркоров затем вспомнил, как его прозвали дедушкой в 90-е годы за то, что он был женат на Алле Пугачевой.

«У меня была кличка в 90-х «муж бабушки, но не дедушка», — признался артист.

Киркоров и Пугачева поженились в 1994 году, когда ему было всего 27 лет. При этом примадонна оказалась старше него на 18 лет. Она на тот момент уже была бабушкой – у нее был трехлетний внук Никита Пресняков.

Шукшина хлестко охарактеризовала звезд, уехавших из страны

Актриса Мария Шукшина продолжает осуждать знаменитостей, которые высказываются против российской спецоперации по защите Донбасса. Прошлась артистка и по уехавшим из страны звездам, сравнив их со змеями.

«Рептилии мечутся, шипят, кусаются, расползаются…», — написала звезда.

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