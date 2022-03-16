«Отключим газ»: Николай Басков фрагментом из «Бриллиантовой руки» намекнул на будущее Европы

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«У нас, что, не для кого здесь петь?»: Басков вступился за Нетребко и Гергиева, отстраненных от работы в Европе

«Золотой голос России» уверен, что от этих запретов отечественные деятели культуры ничего не потеряют. Они все также востребованы в России.