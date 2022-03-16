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«Отключим газ»: Николай Басков фрагментом из «Бриллиантовой руки» намекнул на будущее Европы

Музыкант вспомнил знаменитый эпизод с Нонной Мордюковой.

«Отключим газ»: Николай Басков фрагментом из «Бриллиантовой руки» намекнул на будущее Европы
Николай Басков. Фото: Globallookpress.com

Певец Николай Басков в телеграм опубликовал эпизод из знаменитого советского кинофильма «Бриллиантовая рука», намекнув европейцам, что их ждем в недалеком будущем.

На кадрах можно увидеть актрису Нонну Мордюкову, которая покупает пачку лотерейных билетов.

«Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать – отключим газ».

Нонна Мордюкова

Ранее Николай Басков поддержал спецоперацию в Донбассе. Он заявил в соцсетях, что Россия не начинает войны, а их заканчивает. На Украине против «Золотого голоса России» за его высказывания завели уголовное дело.

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ДонбассНиколай БасковНонна МордюковаУкраинаФильм "Бриллиантовая рука"