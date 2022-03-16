«Отключим газ»: Николай Басков фрагментом из «Бриллиантовой руки» намекнул на будущее Европы

Певец Николай Басков в телеграм опубликовал эпизод из знаменитого советского кинофильма «Бриллиантовая рука», намекнув европейцам, что их ждем в недалеком будущем.
На кадрах можно увидеть актрису Нонну Мордюкову, которая покупает пачку лотерейных билетов.
«Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать – отключим газ».
Ранее Николай Басков поддержал спецоперацию в Донбассе. Он заявил в соцсетях, что Россия не начинает войны, а их заканчивает. На Украине против «Золотого голоса России» за его высказывания завели уголовное дело.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.