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«Настоящий патриот и правильный мужик»: Соловьев расхвалил Баскова за его гражданскую позицию

Как отметил телеведущий, для него слова музыканта стали откровением.

«Настоящий патриот и правильный мужик»: Соловьев расхвалил Баскова за его гражданскую позицию
Николай Басков. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьев в передаче «Соловьев Live» расхвалил музыканта Николая Баскова за его гражданскую позицию.

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев. Фото: Globallookpress.com

«Совершенно неожиданно выяснилось, что Николай Басков — настоящий патриот и правильный мужик».

Владимир Соловьев

Как отметил Владимир Соловьев, его дочь также повела себя правильно в сложившейся ситуации. Она прервала свою зарубежную поездку и вернулась на родину.

Ранее музыкант Николай Басков заявил: «Россия не начинает войны — она их заканчивает». Эти слова получили широкое обсуждение в обществе. Кто-то певца поддержал, а кто-то, наоборот, осудил.

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