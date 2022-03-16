Минутка смеха с дрессированными котами
Видео
Как облегчить жизнь с помощью гаджетов
Видео

«Нет даже зарплаты»: Малькова сообщила, что муж Макеевой стал безработным

Светлана Малькова воспитывает троих детей от нынешнего избранника актрисы.

«Нет даже зарплаты»: Малькова сообщила, что муж Макеевой стал безработным
Светлана Малькова. Фото: личный архив

Новый муж Анастасии Макеевой Роман Мальков оказался безработным. Об этом сообщила его бывшая жена Светлана. Художница живет в Словении и воспитывает троих детей. При этом она остро нуждается в алиментах, о чем ни раз говорила в своих личных блогах.

В знак доказательства Светлана Малькова опубликовала в своем телеграм-канале переписку с бывшим мужем.

Канал Светланы Мальковой
Канал Светланы Мальковой. Скриншот: t.me/SvetlanaMalkova

«Нет дальше зарплаты больше. Я стал на днях безработный», — написал Роман Мальков.

Добавим, что ранее Анастасия Макеева сообщала своим подписчикам, что ее муж – физик-ядерщик. Позже выяснилось, что он занимается бизнесом в сфере строительства и имеет собственную фирму.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия МакееваАнастасия Макеева последние новостиМакеева личная жизньРоман МальковСветлана Малькова