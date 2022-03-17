«Имеет право на нейтральную позицию»: Пригожин поддержал Лободу, получившую гражданство Мальты

Как отметил продюсер, он желает украинской исполнительнице только здоровья.

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал украинскую певицу Светлану Лободу, которая, как недавно выяснилось, стала гражданкой небольшой европейской страны — Мальты.

«У меня позиция простая. Я пойму Лободу, которая не захотела жить в Украине. Она имеет право на нейтральную позицию, мы же говорим о демократии. Я не буду осуждать Лободу за то, что она взяла мальтийское гражданство. Дай бог ей здоровья». Иосиф Пригожин

Как отметил Иосиф Пригожин, он верит слезам Светланы Лободы, которая переживает за Украину. Их, как он считает, сыграть на публику просто невозможно. У самого Пригожина также «сердце рыдает» из-за событий на Украине. Он воспринимает все, как личную боль, сообщает news.ru.

Напомним, что не так давно стало известно о получении Светланой Лободой паспорта Мальты. Сейчас исполнительница находится в Европе.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.