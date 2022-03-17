«Для поляков украинцы — люди другого сорта»: Кормухина показала таблички в европейских магазинах

В Польшу с началом спецоперации уехало много граждан Украины.

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» поделалась фотографией, на которой можно увидеть таблички, размещенные в некоторых магазинах Польши.

«В Польше в магазинах появились вот такие таблички: «Внимание! После кассы каждый гражданин Украины будет досмотрен». Ольга Кормухина

Как отметила исполнительница, судя по всему, для поляков украинцы — «люди другого сорта». Европейцы считают, что украинцы воруют продукты.

Ранее в соцсетях телеведущая Лера Кудрявцева показывала наклейку, на которой во французском магазине изображена свинья. Табличка с русским флагом и при этом перечеркнута. Явный намек, что русских в этом магазине не ждут.

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