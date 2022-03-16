«Ненависть к русским растет»: Лера Кудрявцева показала наклейки на французских магазинах

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем телеграм-канале показала наклейки, которые появились на некоторых французских магазинах.
На них изображена свинья с русским флагом. При этом наклейка перечеркнута. Явный намек, что русских во Франции считают свиньями и в данный магазин вход им запрещен.
«Жесть какая. Ненависть к русским растет. Вопрос один: какое отношение мирные жители имеют к этому?»
Напомним, что недовольство к русским сейчас наблюдается во многих странах Европы. Некоторые россияне вынуждены из-за такого хамского отношения уезжать обратно на родину.
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