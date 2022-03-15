Лера Кудрявцева: «Звездные тайны из любящих уст — слово предоставляется мамам»

19 марта в 21:20 в студию шоу «Секрет на миллион» на НТВ придут мамы знаменитых российских артистов. Женщины, которые подарили жизнь Сергею Лазареву, Наталье Водяновой, Нюше и Ольге Бузовой, расскажут о сильных и слабых сторонах своих любимых чад, их победах, поражениях и самых личных секретах.

Маму Сергея Лазарева, пожалуй, можно назвать одной из самых счастливых мам на свете. Именно ей, первой, Сергей сообщил, что скоро станет папой.

«Я ему написала: «Огонь вообще!» — вспоминает Валентина Викторовна, заново испытывая самые счастливые эмоции.

Валентину Викторовну можно понять: она так долго ждала, когда ее любимый сын дорастет до отцовства! Артисты ведь как дети: вечно молодые, вечно беспечные.

Но и они рано или поздно взрослеют и сами становятся родителями. В такие минуты особенно важна поддержка близких. Второй половинки, а лучше — мамы!

«Я присутствовала на родах!» — громко заявляет мама Нюши.

Героическая женщина, согласитесь! Но кто лучше мамы знает, как найти правильные слова, когда дочери больно и страшно? И кто нежнее встретит внука или внучку? Кто полюбит сильнее и крепче, чем бабушка?

Маме Натальи Водяновой с внуками повезло — их у нее пятеро! И все, разумеется, обожаемые и долгожданные. Вот только со вторым мужем Натальи, Антуаном Арно, теще приходится нелегко.

Антуан — настоящий аристократ, и не все изыски русской кухни приходятся ему по душе.

«Холодец, он сказал, похож на собачий корм», — пожимает плечами Лариса Водянова.

Наталья Водянова вышла замуж за Антуана Арно не так давно, в 2020 году. Может, новоиспеченным родственникам просто нужно больше времени на то, чтобы узнать друг друга и полюбить? Думаю, так оно и есть.

Хотя любовь — дело тонкое. Так, мама Нюши тяжело пережила болезненный развод и очень долго приходила в себя. Ей, как и многим женщинам, казалось, что ее брак вечен. Однако реальность оказалась намного более суровой, чем в сказках о вечной любви.

«Если бы меня муж любил, как дочку муж любит, я была бы счастливой женщиной!» — откровенно признается мама певицы.

Но и несчастливой женщиной ее назвать сложно — с такой-то дочкой! Это же огромная радость — знать, что твой ребенок состоялся не просто как личность, но как звезда!

Возьмем Ольгу Бузову, чья мама тоже заглянула ко мне на огонек. Дочь свою она обожает и стоит за нее горой. А вот бывшего зятя, футболиста Дмитрия Тарасова, мама Ольги недолюбливает.

У нее накопилось много претензий к мужчине, который причинил ее дочери достаточно боли.

«Меня Димка называл мамулей, — морщится Ирина Александровна. — Меня теперь колотит от этого слова».

Что ж, эта история давно позади, поэтому ситуацию пора отпустить. Как будет называть Ирину Александровну новый избранник ее знаменитой дочери, покажет время.

Главное, чтобы у них сложились добрые отношения, ведь семья — это тихая гавань, которой противопоказаны штормы и ураганы.

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