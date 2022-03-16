«Хоть как-то расслабить голову»: Кудрявцева рассказала, откуда черпает силы

Лера Кудрявцева, как и многие другие российские селебрити, подверглась неимоверной травле со стороны пользователей Сети. Все случилось после того, как Россия начала проводить спецоперацию на Украине. С того момента звезды шоу-бизнеса жаловались на поступающие жесткие комментарии и даже угрозы.

В своем телеграм-канале Кудрявцева заявила, что там не будет никакой ненависти. Она призвала всех к человечности и миру. А пока, чтобы восстановить силы, Лера решила пройти сеанс массажа.

«Только массаж спасает, хоть как-то расслабить голову», — написала Кудрявцева.

Напомним, ранее Кудрявцева показала, как ее маленькая дочка прогулялась с папой Игорем Макаровым.

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