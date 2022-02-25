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«Освоили!»: Дарья и Сергей Пынзарь поставили сыновей Тему и Давида на горные лыжи

Ведущий «Дома-2» Сергей Пынзарь сам выступил в роли инструктора для подросших мальчишек.

«Освоили!»: Дарья и Сергей Пынзарь поставили сыновей Тему и Давида на горные лыжи
Дарья и Сергей Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Экс-участники «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь вместе с сыновьями покинули Турцию и приехали в Москву.

Пляжные развлечения и прогулки по Аланье сменились на активный отдых на горнолыжном курорте.

Дарья и Сергей Пынзарь поставили сыновей на горные лыжи.

«Артем и Давид освоили лыжи», — написала в сторис микроблога Дарья Пынзарь.

Она поделилась видео, которым запечатлела, как ее сыновья спускаются пока с пологого склона. В качестве инструктора для Темы и Давида выступил их папа Сергей Пынзарь.

«Вот, молодец! Ножки ровно, если почувствуешь, что сильно разгоняешься, можешь на бочок лечь», — давал советы младшему сыну Давиду Сергей Пынзарь.

«Одну вперед, одну в сторону! Вот так. И переноси вес тела», — наставлял он старшего Артема.

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