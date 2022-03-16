Блогерше Нике Белоцерковской грозит 15 лет колонии

Стало известно, что Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении известного блогера Ники Белоцерковской.

Ей грозит уголовная ответственность по статье п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных cил Российской Федерации).

«По данным следствия, в марте 2022 года Вероника Белоцерковская на своей публичной странице в социальной сети опубликовала ряд записей. Под видом достоверных сообщений в них содержались заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства», — сообщила kp.ru со ссылкой на СК России.

Статья была введена Федеральным законом от 4 марта 2022 года. Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, Ника Белоцерковская является автором популярных кулинарных книг и издателем журнала «Собака.ру» и постоянно проживает во Франции.

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