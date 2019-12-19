Белоцерковская вмешалась в скандал с «голыми» фото, который раздула Собчак

Популярный блогер тонко пошутила на тему обнаженных фото в соцсетях с «маркировкой 40+».

История вокруг замечания Ксении Собчак в адрес взрослых женщин, которые выкладывают в соцсети обнаженные снимки, затягивает все больше народа.

Свою точку зрения высказала популярный блогер Ника Белоцерковская. Она иронично пошутила над ситуацией и отметила, что пока «вертит задом на Кубе, появился комитет по эстетике инстаграма и запретил бабам, маркированным 40+, тут бегать в трусах».

«От одной мысли, что существо (40+, женский пол), которому давно пора завещать свой скелет этнографическому музею имеет наглость публично намекать на присутствие в ее жизни (о, боги) жизни (еще раз простигосподи) половой», — пишет блогер.

Она предлагает не останавливаться на достигнутом и пойти дальше: сделать закрытые соцсети для тех кто «40+», проверять у всех регистрирующихся «% содержание жира и разрешенное количество складок на несвежих боках».

Пост Белоцерковская сопроводила снимком со своего отдыха, который, по меркам Ксении Собчак, тоже намекает на «отчаянный призыв».

Вся история началась с того, что возлюбленная модного писателя Александра Цыпкина взбудоражила Instagram, опубликовав на личной страничке микроблога свежий кадр пикантной фотосессии в стиле «ню». 40-летняя актриса из фильма «Юленька» решила похвастаться результатами своих многочасовых тренировок в спортзале.

В это же время пикантный снимок выложила Светлана Бондарчук. Экс-супурга актера отмечала свой 51-й день рождения и в честь данного события приняла участие в откровенной фотосессии. Возлюбленная галериста Сергея Табунова отказалась от нижнего белья ради модного снимка.

Накануне всей истории со снимками светская львица показала поклонникам, какой она была несколько лет назад. Блондинка поделилась архивным снимком. На нем знаменитость запечатлена в молодые годы в откровенном образе, подчеркнутом «вызывающей» позой и золотым мини-платьем, пишет сайт OA.