НОВОСТИ

Белоцерковская вмешалась в скандал с «голыми» фото, который раздула Собчак

Популярный блогер тонко пошутила на тему обнаженных фото в соцсетях с «маркировкой 40+».

Белоцерковская вмешалась в скандал с «голыми» фото, который раздула Собчак
Ника Белоцерковская прокомментировала "голые фото 40+" ФОТО: https://www.instagram.com/belonika/

История вокруг замечания Ксении Собчак в адрес взрослых женщин, которые выкладывают в соцсети обнаженные снимки, затягивает все больше народа.

Свою точку зрения высказала популярный блогер Ника Белоцерковская. Она иронично пошутила над ситуацией и отметила, что пока «вертит задом на Кубе, появился комитет по эстетике инстаграма и запретил бабам, маркированным 40+, тут бегать в трусах».

«От одной мысли, что существо (40+, женский пол), которому давно пора завещать свой скелет этнографическому музею имеет наглость публично намекать на присутствие в ее жизни (о, боги) жизни (еще раз простигосподи) половой», — пишет блогер.

Она предлагает не останавливаться на достигнутом и пойти дальше: сделать закрытые соцсети для тех кто «40+», проверять у всех регистрирующихся «% содержание жира и разрешенное количество складок на несвежих боках».

Пост Белоцерковская сопроводила снимком со своего отдыха, который, по меркам Ксении Собчак, тоже намекает на «отчаянный призыв».

Вся история началась с того, что возлюбленная модного писателя Александра Цыпкина взбудоражила Instagram, опубликовав на личной страничке микроблога свежий кадр пикантной фотосессии в стиле «ню». 40-летняя актриса из фильма «Юленька» решила похвастаться результатами своих многочасовых тренировок в спортзале.

В это же время пикантный снимок выложила Светлана Бондарчук. Экс-супурга актера отмечала свой 51-й день рождения и в честь данного события приняла участие в откровенной фотосессии. Возлюбленная галериста Сергея Табунова отказалась от нижнего белья ради модного снимка.

Накануне всей истории со снимками светская львица показала поклонникам, какой она была несколько лет назад. Блондинка поделилась архивным снимком. На нем знаменитость запечатлена в молодые годы в откровенном образе, подчеркнутом «вызывающей» позой и золотым мини-платьем, пишет сайт OA.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ксения СобчакНика БелоцерковскаяНовости googleОксана ЛаврентьеваСергей Бондарчук
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Белоцерковская вмешалась в скандал с «голыми» фото, который раздула Собчак
Интересно?
Поделись с друзьями: