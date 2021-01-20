«С днем рождения, конечно»: Белоцерковская обвинила Волочкову в краже фотографии с букетом цветов

Автор книг по кулинарии и блогер не поняла поступка балерины, которой исполнилось 45 лет.

Автор книг по кулинарии, издатель и бизнес-леди Ника Белоцерковская в сторис Instagram нецензурно высказалась в отношении балерины Анастасии Волочковой. Оказалось, что на своей страничке в Instagram танцовщица разместила снимок с красивыми цветами, который, как считает Белоцерковская, Волочкова взяла из ее соцсетей.

«Анастасия, с днем рождения, конечно! Но зачем вы у меня букет *** (своровали. — Прим. ред.)». Ника Белоцерковская

Отметим, что Ника Белоцерковская — владелица кулинарной школы на юге Франции. Кроме того, она достаточно популярный блогер с большим количеством подписчиков.

Ранее на своей страничке Анастасия Волочкова действительно разместила несколько снимков, среди которых был и тот самый, с цветами. Как отмечала в своем посте балерина, первыми с 45-летием ее поздравили дочь Ариша и мама. «Такое счастье, когда с днем рождения первыми поздравляют самые близкие», — говорила, в частности, танцовщица.

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