Бузова в день рождения Давы показала на видео, как зарождалась их любовь

16 марта блогеру Давиду Манукяну (Даве) исполнилось 29 лет. Его бывшая девушка Ольга Бузова не смогла пройти мимо этого события.
В своем телеграме певица призналась, что до сих пор не может забыть бывшего и скучает по нему. Однако обида не дает ей вернуться назад. По словам Бузовой, она по-настоящему любила Давида.
Также Ольга Бузова показала кадры, сделанные во время съемок клипа «Лайкер». Ведь именно тогда между блогером и ведущей начали зарождаться чувства.
Как рассказывал в 2019 году Teleprogramma.pro Дава, певица тогда сама позвонила ему и предложила составить ей пару в видеоролике. В январе 2021 года они расстались.
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