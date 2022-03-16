Бузова в день рождения Давы показала на видео, как зарождалась их любовь

Звезда призналась, что до сих пор не может забыть тех теплых чувств.

16 марта блогеру Давиду Манукяну (Даве) исполнилось 29 лет. Его бывшая девушка Ольга Бузова не смогла пройти мимо этого события.

В своем телеграме певица призналась, что до сих пор не может забыть бывшего и скучает по нему. Однако обида не дает ей вернуться назад. По словам Бузовой, она по-настоящему любила Давида.

Также Ольга Бузова показала кадры, сделанные во время съемок клипа «Лайкер». Ведь именно тогда между блогером и ведущей начали зарождаться чувства.

Как рассказывал в 2019 году Teleprogramma.pro Дава, певица тогда сама позвонила ему и предложила составить ей пару в видеоролике. В январе 2021 года они расстались.

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