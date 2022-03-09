«От невероятного таинственного поклонника»: Волочкова похвасталась необъятным букетом пудровых роз и орхидей

Звезда балета Анастасия Волочкова любит внимание поклонников, которых у нее довольно много.
Те, в свою очередь, обожают удивлять красавицу-балерину сюрпризами и баловать шикарными преподношениями.
В микроблоге Анастасия Волочкова похвасталась огромным, просто необъятным букетом роз и орхидей нежно-пудрового оттенка.
Звезда сфотографировалась рядом с подарком, который в специальном сосуде разместила на полу в гостиной своего особняка.
«А этот букетик прилетел сегодня к моему возвращению с репетиции в Дедовске от невероятного таинственного поклонника. Я очень люблю цветы. И счастлива быть ими одариваемой», — подписала снимок Анастасия Волочкова.
Напомним, не так давно балерина представила поклонникам своего юного ухажера Дмитрия. Молодой человек, с которым Анастасия Волочкова проводит время, статен и хорош собой.
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