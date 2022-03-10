«Вы все свои победы уже одержали»: Волочкова поддержала Диденко перед боем с Борисовой

По словам балерины, главное – не боксерские перчатки, а человечность и доброта.

Аптечный блогер Екатерина Диденко в сторис Instagram опубликовала видео, которое ей прислала балерина Анастасия Волочкова. Танцовщица поддержала Екатерину Диденко перед боем с телеведущей Даной Борисовой.

«Дорогая Катя. Я вам хочу пожелать удачи в вашем бою. Знаю вас как личность и как человека. Вы все свои победы уже одержали. Вам ничего и никому не надо доказывать. Я надела даже футболку со своим изображением, чтобы за вас были две Волочковых». Анастасия Волочкова

По словам Волочковой, Диденко — замечательный человек. «Я желаю вам истинных благ, чтобы Бог вас хранил от всех бед. Чтобы вас окружали хорошие люди. А вы такая классная. Вам даже на ринг не нужно выходить. Вы все и всем доказали. Самое главное в жизни — это даже не боксерские перчатки, а человечность и доброта. Свет души, которым вы обладаете. Примите мое восхищение вами. Знайте, что в моем лице у вас есть друг», — заявила Анастасия Волочкова.

Напомним, что 10 марта в 12:00 по московскому времени Екатерина Диденко выйдет на ринг против Даны Борисовой. Анастасия Волочкова давно враждует с бывшей ведущей «Армейского магазина».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.