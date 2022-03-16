«Мы с Аллой были первыми»: известный люксовый бренд скопировал знаменитое черное платье Пугачевой

Дизайнер Алишер долгое время сотрудничал с Аллой Пугачевой и придумывал для нее наряды, в которых Примадонна представала на публике в свои последние годы на сцене.

Так, его авторству принадлежит знаменитое черное платье с асимметрией. Наряд свободного кроя имел разные рукава — один облегающий, а второй — в виде крыла.

В этом платье Алла Пугачева выходила на сцену в 2014-м году.

А теперь похожий наряд продемонстрировал на подиуме люксовый бренд «Баленсиага» и его креативный директор Демна Гвасалия.

На своей странице в соцсети Алишер показал Аллу Пугачеву в том самом платье и манекенщицу, шагающую по подиуму.

«Мне приятно, что многие мои идеи появляются через несколько лет у больших брендов. И мы с Аллой были первыми», — подписал снимки Алишер.

Многие его поклонники заявили, что его платье Алишера гораздо круче, чем наряд, предложенный Гвасалией.

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