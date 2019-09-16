Мода

Демна Гвасалия оставил свой бренд Vetements

Дизайнер расстался со своим детищем.

Демна Гвасалия оставил свой бренд Vetements
Показ коллекции Vetements. Фото: thecut.com

Известный дизайнер Демна Гвасалия заявил, что решил оставить пост креативного директора бренда Vetements. При этом его брат Гурам, вместе с которым они пять лет назад основали марку, останется на своей должности. 

«То, чего достиг Демна за последние несколько лет, стало ключевой главой в истории Vetements. Мы очень благодарны Демне за его вклад в огромные достижения дома», — заявил Гурам. 

Что касается Демны Гвасалии, то, по всей видимости, он продолжит работать в Balenciaga. Уже в конце сентября модный дом покажет новую коллекцию «Весна 2020». 

Гвасалия взорвал мир моды в 2015, нарушив все устоявшиеся законы. Он устраивал показы, например, в закусочных, на блошином рынке и в подвалах ночных клубов. Поклонниками творчества Демны стали такие звезды, как Джаред Лето, Селин Дион и Канье Уэст. 

«Я чувствую, что выполнил свою миссию концептуалиста и инноватора в сфере дизайна с этим исключительным брендом, и теперь Vetements выросла в компанию, которая может открыть новую главу своего творческого наследия самостоятельно», — объяснил дизайнер свой уход. 

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Тэги:

BalenciagaДемна ГвасалияДжаред ЛетоКанье Уэстмодамода и стильСелин Дион

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Демна Гвасалия оставил свой бренд Vetements
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