«Не пропадем!»: Бородина рассказала, как будет зарабатывать после блокировки Инстаграма

Телеведущая призналась, что уже придумала, как восполнить миллионы, которые зарабатывала на рекламе в соцсетях.

Ксения Бородина большую часть жизни работает на телевидении. Она прославилась больше 15 лет назад, когда стала вести шоу «Дом-2». Она стала не менее известна, чем ее коллега Ксения Собчак.

И если раньше Бородина подрабатывала в качестве диджея, часто вела корпоративы и свадьбы, то в последние годы ей хватало основной работы и заработка на рекламе в соцсетях. Но теперь блогеры с миллионами подписчиков переживают за свою судьбу.

Но Ксения вышла на связь в Instagram, который заблокируют 14 марта. Она заверила, что ей грустно и непривычно. При этом телеведущая уверена, что восполнит потерянные миллионы рублей, которые приносило ей блогерство.

«Я на телевидении 20 лет. Вы уже давно со мной. В Инстаграм вы со мной 11 лет. Я не знаю, кто там смеется и говорить, что сейчас пойдут работать на заводы. Ребят, не зарекайтесь. Сейчас вообще непонятно, кто и куда пойдет работать. Что касается меня, блогерство было неотъемлемой частью моей жизни. Но тем ни менее, у меня есть профессия. Я без работы не остаюсь. У меня по-прежнему есть два проекта мною любимых. Я буду появляться там. Дай бог, все будет нормально с телевидением. Там обязательно встретимся. И сейчас я разберусь с Telegram. Там уже больше 900 тысяч человек. Я найму человека, который будет чистить левую информацию. Будем надеятся, что comeback случится и мы все вернемся. Не пропадем!» — пояснила звезда. «Обязательно будем создавать свои продукты. Что делать, если огромное количество продуктов ушло с российского рынка. И одежду будем шить, патчи еще придумаем. Обо всем этом я буду рассказывать», — добавила она.

Напомним, что Бородина брала за рекламный пост 800 тысяч рублей. Не удивительно, что недавно она подарила себе на 39-летие квартиру, стоимостью около 30 миллионов рублей.

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