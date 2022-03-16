«Фейк, состряпанный на основе слухов»: продюсер прокомментировал списки «неугодных», в которых значится Галкин

Концертный директор Табриз Шахиди изложил свою версию гуляющего по Сети перечня с фамилиями знаменитостей.

Некоторое время назад в Сети начали распространять некий список, содержащий фамилии русских и украинских знаменитостей. Якобы они попали в разряд отвергнутых из-за своей позиции в связи с ситуацией на Украине.

В списке, в том числе значится и Максим Галкин, который вместе с Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой находится сейчас в Израиле.

Известный концертный директор Табриз Шахиди назвал этот список фейком, который, он не исключает, мог быть составлен противоположной стороной.

«По поводу списка: это фейк, состряпанный (не удивлюсь, если той стороной) на основе слухов и поведения некоторых персон как российских, так и украинских. Никаких официальных списков «неугодных» пока не существует. Покинуть РФ и/или приостановить творческую деятельность было их собственным решением, основанным на морально-этических принципах конкретно тех селебрити, кто принял подобное решение», — написал Табриз Шахиди в своем телеграм-канале.

Продюсер уверен, что клиенты и дальше будут приглашать знаменитостей, которых они любят, на свои мероприятия.

«Украинские звезды будут выступать у русских, украинских, казахстанских заказчиков на территории Турции, Казахстана, ОАЭ и других стран. Все будет точно так же, как после Крыма, только в иных масштабах», — уверен Табриз Шахиди.

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