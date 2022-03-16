«Стали чуточку дешевле»: известный продюсер о том, как изменились гонорары звезд из-за событий на Украине

Продюсер и концертный директор звезд Табриз Шахиди рассказал, что происходит в ивент-индустрии в эти дни на фоне событий на Украине.

По его словам, никто из звезд шоу-бизнеса гонорары за свои выступления не поднял и делать этого не собирается.

«Более того, артисты, которые «работали в зоне евро или USD», перевели «ценники» в рубли, по курсу примерно 90-100 рублей за 1 у.е. То есть выступления «звезд» (для тех заказчиков, кто зарабатывал в валюте) стали чуточку дешевле», — поделился Табриз Шахиди в своем телеграм-канале.

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Что касается мероприятий, то они, как правило переносятся на позднюю весну или лето.

Если же это сделать по каким-то причинам невозможно, то они проходят, но более скромно и менее пафосно.

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