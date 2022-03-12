Одна деталь все меняет: Стеша Маликова показала, как носить кожаные мини-шорты, чтобы выглядеть дорого

Дмитрий Маликов может похвастаться не только своим богатым творчеством, но и крепкой семьей. Вместе с Еленой Изаксон он вырастил дочку Стефанию, которая уже окончила МГИМО.

Также у пары растит сын Марк, который недавно отметил день рождения. В последнее время артиста радует наследница, которая уже занимается своим бизнесом. Девушка открыла магазин одежды и теперь радует поклонников новыми нарядами на весну.

Обычно Стеша часто носит наряды своего бренда. На этот раз она отметилась в кожаных мини-шортах и казаках. Обычно такие наряды носят с футболками или топами. Но стилисты критикуют такое сочетание.

Дочка певица сочетала шорты со светлым кардиганом на пуговицах. Она взяла на заметку советы, как выглядеть дорого. Маликова показала лишь свои коленки, но подчеркнула стройность.

Она устроила фотосессию для моделей, которые представили новые платки, косухи и костюмы. Ранее поклонники пожаловались, что телеведущая подняла цены. Но наследница артиста отметила, что теперь у нее новая упаковка для нарядов. Также она лично отбирает ткани для изделий.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Маликова. Многие осыпали ее комплиментами. «Такая милая», «Вам все идет», «Хороший вкус», «А я не знала, с чем носить такие шорты», — стали писать пользователи Сети.

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