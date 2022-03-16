Ну какова красота! Зудина эффектно обронила лямку на шелковом платье-сорочке с кружевом

Марина Зудина после участия в телепроекте «России 1» «Танцы со звездами» словно получила второе дыхание.
56-летняя актриса расцвела, постройнела, похорошела. Артистка считает, что во многом обязана именно проекту, ведь движения и музыка удивительным образом заряжают человека энергией.
Сейчас, несмотря на непростые времена Марина Зудина отлично держится, не унывает и старается заразить своим хорошим настроением своих поклонников.
В личном блоге вдова Олега Табакова опубликовала видео, где она предстает на кокетливом видео в шелковом платье-сорочке с кружевом. Звезда случайно роняет лямку, что только добавляет ей очарования.
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