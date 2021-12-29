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Красивая и озорная: Зудина в серебристом платье с эффектом мерцания предстала на шоу «Танцы со звездами»

Проект будут показывать на канале «Россия 1» в январе.

Красивая и озорная: Зудина в серебристом платье с эффектом мерцания предстала на шоу «Танцы со звездами»
Марина Зудина. Фото: Global look press

Марина Зудина рассказала своим поклонникам, что ей несколько раз предлагали принять участие в шоу канала «Россия 1» «Танцы со звездами», но она каждый раз отказывалась под предлогом «танцевать должны только молодые».

Однако в этом году актриса решила ответить «да» неожиданно для себя самой. «Абсолютно безумный поступок с моей стороны», — сказала Марина Зудина. Тем не менее, опытом вдова Олега Табакова осталась весьма довольна.

«Давно не испытывала такого количества радостных эмоций и столько не смеялась над собой!» — написала она в личном блоге.

Звезда показала образ, в котором снялась в проекте. Она облачилась в серебристое платье по фигуре с английским воротником. Ткань наряда обладала чарующим эффектом мерцания.

Марина Зудина на проекте «Танцы со звездами» канала «Россия 1». Скриншот: instagram.com/tvrussia/

Отметим, что премьера нового сезона шоу состоится 16 января в 17:20 на телеканале «Россия 1». 

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