«Я рано начала влюбляться, лет с тринадцати»: Марина Зудина призналась, что без этого ей было скучно

Вдова известного актера, режиссера и педагога Олега Табакова Марина Зудина призналась, что вовсе не будущий муж был ее первой любовью.

Рассказывая о разнице между собой и 15-летней дочерью от Олега Табакова Марией, Марина Зудина призналась, что в это время уже вовсю влюблялась. В отличие от своей дочери.

«Вот еще в чем мы различаемся, я рано начала влюбляться, лет с тринадцати, а Машка, как мне кажется, более трезвый человек в плане оценок мальчиков», — рассказала Марина Зудина.

Актриса добавила, что чувства были для нее надежной мотивацией посещать школу. А у ее дочки Маши с обучением и занятостью дела обстоят совсем по-другому.

«Мне ходить в школу просто так было скучно, если есть в кого влюбиться, то еще можно, а если нет, то совсем тоскливо. Но допускаю, что, возможно, так происходило, потому что я училась в советской школе, она отличается от той, в которую ходит Мария. У нас не было сегодняшней информации, возможностей», — цитирует откровения Марины Зудиной «Антенна».

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