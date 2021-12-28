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Миронова, Харатьян, Зудина: кто из звезд стали участниками новых «Танцев со звездами»

В состав жюри вошли Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Владимир Варнава.

Миронова, Харатьян, Зудина: кто из звезд стали участниками новых «Танцев со звездами»
Участники "Танцев со звездами". Фото: канал "Россия 1"

В новом сезоне «Танцев со звездами» приняли участие огромное количество звезд отечественного шоу-бизнеса, сообщает пресс-служба проекта.

Постер "Танцев со звездами"
Постер «Танцев со звездами». Фото: канал «Россия 1»

В этот раз покорять главный танцпол страны будут актеры театра и кино Мария Миронова, Дмитрий Харатьян, Марина Зудина, Александра Ребенок, Ольга Медынич, Александра Ревенко, Анатолий Белый и Валерий Николаев, ведущий Владимир Маркони, а также музыкант Ваня Дмитриенко.

Пару им составят профессиональные танцоры – призеры международных соревнований. Что касается жюри, то в него в этот раз вошли: Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Владимир Варнава. Ведущий шоу – Андрей Малахов.

Напомним, что шоу «Танцы со звездами» – мировой хит, который из года в год приковывает внимание телезрителей по всему миру. Новый сезон начнут показывать с 16 января. Первый выпуск в 17.20 на канале «Россия».

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Дмитрий ХаратьянЕгор ДружининМарина ЗудинаМария МироноваШоу "Танцы со звездами"