«Застала около могилы нескольких поклонников»: подруга Началовой почтила ее память в день третьей годовщины смерти

Шестнадцатого марта исполнилось три года со дня смерти популярной певицы Юлии Началовой. Вокалистке было всего 38 лет, когда ее жизнь оборвалась из-за тяжелой болезни.

В этот день близкие, друзья и поклонники вспоминают о том, каким прекрасным человеком и талантливой исполнительницей была Юлия Началова.

Подруга певицы, жена музыканта Стаса Костюшкина, Юлия, с утра побывала на кладбище у Началовой. О том, что там произошло, Юлия Костюшкина рассказала в соцсети.

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«Юляши нет уже три года. Сегодня, приехав на кладбище, застала около ее могилы нескольких поклонников! Они стояли, поминали и звучали песни Юли. И вот я подхожу, здороваюсь со всеми, кладу цветы, и в этом момент начинает звучать песня «Все равно ты будешь мой», с которой началась моя работа и дружба с Юлей! Меня прорвало в один момент, стояла, гладила ее портрет и ревела белугой. Вот так она со мной поздоровалась сегодня. Мне очень тебя не хватает, моя хорошая! Я очень скучаю, всегда помню! Пусть твоя душа будет спокойна на небесах, моя Ю», — написала Юлия Костюшкина.

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