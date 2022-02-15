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«С днем рождения, бабуль»: дочь покойной Началовой впервые показала бабушку по папе, которая недавно умерла

Вера Алдонина почтила память близкой родственницы, маме своего отца Евгения Алдонина.

«С днем рождения, бабуль»: дочь покойной Началовой впервые показала бабушку по папе, которая недавно умерла
Вера Алдонина. Фото: instagram.com/veraldonina/

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина поделилась в сторис микроблога архивными кадрами.

На одном из них она предстала с двумя бабушками – Таисией Началовой и Еленой Алдониной. Верочка, судя по всему, с одинаковой теплотой относилась к мамам своих родителей.

В следующей сторис Вера Алдонина показала портрет одной бабушки – Елены. Со снимка смотрит симпатичная темноволосая женщина.

Мама Евгения Алдонина фото
Вера Алдонина почтила память бабушки по папе. Фото: instagram.com/veraldonina/

«С днем рождения, бабуль», — написала под фото Вера Алдонина.

Таким образом она почтила память бабушки по папе, которой не стало 9 ноября 2021 года.

Об утрате в конце прошлого года сообщила мама покойной Началовой Таисия Началова. Она рассказала, что в их семье в 2021 году случились две трагедии – не стало ее младшей сестры Лены и бывшей свекрови дочери и бабушки Веры Алдониной.

Вера Алдонина и две ее бабушки
Вера Алдонина и две ее бабушки. Фото: instagram.com/veraldonina/

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