«Любимая моя кися»: дочь Ларисы Долиной публично обратилась к покойной Юлии Началовой

Тридцать первое января когда-то был большим праздником в семье Юлии Началовой. В этот день все отмечали день рождения вокалистки.
Теперь 31 января для близких покойной вокалистки — повод вспомнить о том, каким прекрасным человеком она была.
Подруга Юлии Началовой, дочь певицы Ларисы Долиной, Ангелина, поделилась в микроблоге редким снимком с покойной вокалисткой.
«С днем рождения, любимая моя кися. Очень скучаем и любим только сильнее», — подписала Ангелина Миончинская кадр.
Лариса Долина отозвалась в комментариях скорбным признанием.
«Девочка наша родная, как скучаем мы все по тебе», — написала певица.
Напомним, 31 января Юлии Началовой исполнился бы 41 год. В этот день в память о ней публично высказались родители Таисия и Виктор Началовы и дочь Вера Алдонина.
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