«Мне пишут, что я вторая Юля. Это не так»: дочь покойной Началовой высказалась о сходстве с ней

Вера Алдонина дала понять, что ей не нравится, когда ее отождествляют с умершей мамой.

Дочь ныне покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина высказалась в микроблоге о сходстве с мамой.

Пятнадцатилетняя девушка призналась, что ей приятно, когда ее сравнивают с умершей родительницей.

«Моя мама была невероятным человеком. Добрая, талантливая, красивая. Но самое главное — все, что она делала, она делала честно. Конечно же, приятно, когда во мне узнают мамины черты или мамины нотки в голосе», — написала в микроблоге Вера Алдонина.

Вера Алдонина призналась, что с большим удовольствием поет песни, которые когда-то исполняла ее мама.

Она хранит светлую память о том, как была счастлива рядом с Юлией Началовой. Между тем, Вера обратилась к поклонникам с просьбой не отождествлять ее с мамой.

«Но хранить память и целенаправленно становиться двойником — это абсолютно разные вещи. Мне многие пишут, что я – вторая Юля. Думаю, что это не совсем правильно, так как мне пока еще только предстоит пройти свой жизненный и творческий путь. А мама будет для меня ориентиром, гордостью и абсолютным мастером своего дела, на которого я всегда буду равняться», — добавила Вера Алдонина.

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