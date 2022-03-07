«Что со мной не так?»: Асмус напугала маму розыгрышем со звонком с неизвестного номера

Звезда решила задать родительнице важный вопрос про себя во время съемок фильма.

Кристина Асмус призналась поклонникам, что у нее очень непростые отношения с родителями. По словам актрисы, она до сих пор разбирается в них. Во время съемок фильма «Хочу замуж» она решила устроить психологический эксперимент над мамой — представилась возможность.

Кристина Асмус планировала записать сцену в трамвае, где ее героиня находилась «в полном раздрае»: плакала и не знала, что ей делать дальше. Потом она должна позвонить маме и спросить ее: «Что со мной не так?»

Этот же вопрос волновал саму Асмус. И она подговорила вставить в ее киношный телефон настоящую симку, по-настоящему позвонила родительнице.

«Я не предупредила режиссера, не предупредила родителей. Я просто позвонила маме и заплаканным голосом прям в кадре спросила. Доиграла сцену, как надо было. И после команды «стоп» подошла уже к своему личному телефону, на котором за эти 2 минуты съемки была куча пропущенных и сообщений, что случилось и где я.

Я позвонила родителям и успокоила их, что это было кино. Но мне так важно было, что мама мне на это ответит. Не от имени персонажа, а от своего. Что со мной не так?» — поведала Кристина Асмус в личном блоге.

Она осталась довольна, что ее мама из четырех своих дочек узнала, что это именно она. Но на вопрос она так и не ответила.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.