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«Очень круто!»: дочь Харламова и Асмус устроила танцы с переворотами в особняке на Рублевке

Настя Харламова унаследовала гибкость своей мамы Кристины Асмус.

«Очень круто!»: дочь Харламова и Асмус устроила танцы с переворотами в особняке на Рублевке
Кристина Асмус. Фото: instagram.com/asmuskristina/

Кристина Асмус до актерской карьеры серьезно занималась гимнастикой. Поэтому не удивительно, что ее  дочь Настя от Гарика Харламова сейчас тоже может похвастать великолепной гибкостью, чувством ритма и отличной работой мышц.

Навыки своей наследницы Кристина Асмус продемонстрировала в Telegram, который пытается освоить после того, как узнала, что Instagram заблокируют для россиян по распоряжению Генпрокуратуры.

Настя Харламова устроила танцы в особняке Кристины Асмус на Рублевке с мостиками и переворотами, восхитив свою мать.

«Настя, ну это вообще! Очень круто!» — похвалила наследницу Кристина Асмус.

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асмусГарик ХарламовКристина АсмусНастя Харламова